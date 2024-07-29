Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerine dikkat çekerek, "İsrail'e mesajımız gayet açıktır; kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin" dedi.

Erdoğan'ın Mücadelesi

Altun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamını "adaletsizlik ve zulümle mücadeleye" adamış olduğunu belirtti. Ayrıca, Erdoğan'ın her daim mazlum ve mağdurların yanında durduğunu vurguladı.

Uluslararası Mahkemeler ve Sonuçları

İsrail hükümetinin, Filistin’de süregelen soykırımda aktif rol oynadığını ifade eden Altun, bu eylemlerinin dünya kamuoyu nezdinde "çoktan hüküm giydirdiğini" söyledi. Bu durumu uluslararası mahkemelerde de sonuçlanmasının yalnızca zaman meselesi olduğunu belirtti.

Netanyahu Hükümeti ve Eylemleri

Altun, "Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri, eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindedirler" diyerek, yaşananların ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, bölgedeki kaosa sürüklenmemek için ülke olarak birlik beraberlik içinde olunduğunu da ifade etti.

Sabrı Sınamaya İzin Vermeyeceğiz

İsrail'in kamuoyunu manipüle etme çabalarının işe yaramayacağını belirten Altun, "Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış bir devlettir. Ancak, sabrımızı sınamak isteyenlere hızla cevabını vereceğiz" şeklinde konuştu. Altun, Filistin meselesinde birlik ve beraberlik içinde olduklarının altını çizdi ve kimsenin Türkiye'yi tehdit etmeye cüret edemeyeceğini belirtti.