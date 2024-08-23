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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstifa İddialarına Yanıt

Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in istifa iddialarını yalanlayarak dezenformasyonu kınadı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstifa İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstifa İddialarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara cevap verdi. Altun, bu tür dezenformasyonların yalan bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Bu konuda kamuoyundan özür dileyecekler mi?" diye sordu.

Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin daha önce Şimşek'in istifasına ilişkin yalanlamalar yaptığını hatırlattı. Altun, "Ne yazık ki bazı gazeteciler ve siyasetçiler, kasıtlı bir şekilde bu yalanı yaymaya devam ettiler. Bizi gerçekleri çarpıtmakla suçladılar," dedi. Dezenformasyona Karşı Mücadele

Altun, "Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından, bu dezenformasyonu sürdürenler utanmadan yeniden yalan söylemeye devam mı edecekler?" ifadelerini kullanarak, dezenformasyonla mücadele edenlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in Açıklamasına Dikkat Çekti

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da paylaşarak, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu bir kez daha vurguladı.

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