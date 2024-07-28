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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Kitabı Tanıtımı

Fahrettin Altun, Kıbrıs'ın tarihine ışık tutan kitabın dünya çapında anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Kitabı Tanıtımı

Fahrettin Altun'dan Kıbrıs Kitabı Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesine ilişkin önemli bir eserin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kitabın Önemi

Altun, "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın, 1960'lı yıllardan günümüze kadar yaşanan etnik ve siyasi gerginlikleri belgelediğini vurguladı. Bu kitabın özellikle bugünkü sorunların anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Türkü'nün gerçek hikayesinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağına inandığımız bu değerli kitabın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." Bu eser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Sonuç

Kıbrıs'ın karmaşık tarihine ışık tutan bu önemli kitap, okuyuculara derinlemesine bir anlayış sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Umut ediliyor ki, bu çalışma Kıbrıs Türkü'nün hikayesini daha geniş kitlelere ulaştıracak.

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