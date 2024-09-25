Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun asılsız ithamlarına karşı bir dizi açıklamada bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda mevcut İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden kaçırmak için çeşitli çabalar içerisine girdiğini belirtti.

Netanyahu'nun İddialarına Yanıt

Fahrettin Altun, "Netanyahu, davasının haklı olduğunu iddia ederek, hükümetinin işlediği cinayetleri ve savaş suçlarını savunmaya çalışıyor. Ancak artık bu masala kimse inanmıyor," dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Suçlar

Altun, "İsrail hükümeti, dünyanın büyük bir kısmı tarafından suçlu olarak görülüyor. UCM'nin soruşturması, bu gerçeği yalnızca teyit edecektir," diyerek uluslararası topluma verdiği mesajı güçlendirdi. Ayrıca, Filistin özgürlüğü için mücadelelerinin süreceğinin altını çizdi.

Adalet ve Filistin’in Geleceği

Altun, Tarih açısından bu savaş suçlarının hesabının sorulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve "Suçlulardan hesap sorma meselesi sadece bir an meselesidir," şeklinde konuştu. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin konusunda adaletin sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Son olarak Altun, "Kelime oyunlarıyla değil, adaletin yerini bulmasıyla ilgileniyoruz. Filistin özgür olana kadar asla durmayacağız," ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.