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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özkan'a Sert Yanıt

Fahrettin Altun, Tuncay Özkan'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:08
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özkan'a Sert Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine karşı sert bir açıklama yaptı.

Altun'un Açıklaması

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin!" diyerek Özkan'a tepki gösterdi. Altun ayrıca, "Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur!" ifadelerini kullandı.

Hukuk ve Siyasi Bedel Uyarısı

Altun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz." Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı buldu.

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