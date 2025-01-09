Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı

Fahrettin Altun, Selim İleri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:14
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da hayata veda eden Türk edebiyatının köklü isimlerinden, yazar ve senarist Selim İleri için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, "Edebiyat ve sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden, 2012 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Selim İleri'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." sözlerine yer verdi.

Mesajında, merhum Selim İleri'ye rahmet dileyen Altun, "Sayın İleri'nin ailesine sabır, sevenlerine, edebiyat ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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