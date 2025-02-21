Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sert Açıklamalar: İftiralara Geçit Vermeyeceğiz

Altun'dan Iftira Kampanyalarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde yürütülen iftira kampanyaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz," dedi.

Bağımsız Yargıyı Hedef Alan Saldırılar

Altun, bağımsız yargıyı hedef alanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen saldırılara göz yummayacaklarını belirtti. Mahkemeleri töhmet altında bırakan sözlerin, belirli bir örgütlü çabayı işaret ettiğini vurguladı.

Darbe Dönemlerinin Ardından Bugün

Altun, geçmişte darbe dönemlerinde yargının baskı altına alınmasına destek verenlerin, yine benzer söylemlerle yargı bağımsızlığını zedelemeye çalıştığını ifade etti. "Yassıada yargısı rezaletinden beslenenlerin, yargıyı bağımsızlık kisvesi altında baskı altına almak istemesi, açık bir tezat oluşturuyor," dedi.

Manipülatif Stratejilere Karşı Direnç

Son olarak, siyasi mücadelelerin etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, ancak hakaret, iftira ve manipülasyonlarla gündem oluşturanlara toleranslarının sıfır olduğunu dile getiren Altun, "Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın," diyerek uyardı.