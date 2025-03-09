Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Surviving Assad' Belgeseline Dikkat Çekici Açıklama

Altun'dan 'Surviving Assad' Belgeseli Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World'de yayınlanacak olan 'Surviving Assad' belgesel serisini değerlendirdi. Altun, belgeselin sadece bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı olduğunu vurguladı. Bu eser, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruş sergilemektedir.

Belgeselin İlk Bölümü Bugün Yayınlanıyor

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, belgeselin ilk bölümünün bu akşam 19.30'da TRT World'de yayınlanacağını duyurdu. Belgesel, Suriye'de 13 yıl süren savaşın dehşetini tanıkların gözünden aktararak, milyonlarca insanın hayatını nasıl altüst ettiğine dikkat çekiyor.

Esed Rejiminin Vahşeti Gözler Önüne Serilecek

Belgesel serisi, Esed rejiminin işkenceleri, infazları ve kayıplarıyla yalnızca kendi halkını değil, insanlık onurunu da katlettiğini gözler önüne seriyor. Altun, serinin 6 çarpıcı bölümle bu vahşeti aktarma amacını taşıdığını belirtti:

Dera'da bir çocuğun isyanının nasıl kanla bastırıldığı

Perşembe Mahkemeleri'nde hukukun infaza dönüşmesi

Bir babanın morglarda '23 Numara'yı arayan çaresizliği

İşkencenin bedenleri ve ruhları yok eden bir silaha dönüşmesi

Tadamon ve Doğu Guta katliamlarında tanıkların susturulmaya çalışılan çığlıkları

Hayatta kalanların anlatılmamış hikayeleri

Altun, bu belgeselin unutulmasın diye var olduğunu belirterek, unutmamanın insan olmaktan vazgeçmemek anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve gazetecilikle hakikati gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğini vurguladı.