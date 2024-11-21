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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Terörle Mücadele ve Gazze Yorumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin terörle mücadelesine ve Gazze'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Terörle Mücadele ve Gazze Yorumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terör şebekelerine karşı mücadelesini her platformda kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini belirtti.

Altun, Daily Sabah ile yaptığı mülakatta, Türkiye'nin Suriye'deki krize kapsamlı bir çözüm bulma konusundaki rolünü vurguladı. Rusya'nın arabuluculuk çabalarının önemine değinen Altun, Türkiye'nin Suriye krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

PKK/KCK Terör Örgütüne Karşı Mücadele

Altun, PKK/KCK terör örgütünün insan haklarını istismar ettiğine dikkat çekerek, bu örgütün sadece ulusal değil, bölgesel tehdit oluşturduğunu ifade etti. Altun, “Kapımızın önünde bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz”

Batı Medyasındaki İkili Standartlar

Gazze'deki durumu ele alan Altun, Batı medyasının insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğünü sert bir dille eleştirdi. Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri karşısında Batı'nın suskunluğunu açık bir çifte standart olarak değerlendirdi. Altun, “İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlarla karanlık sicilini ifşa etmiştir”

Dezenformasyonla Mücadele

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, İsrail'in 250'den fazla yalanını ortaya çıkardığını bildirdi. Bu yalanların detayları “Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel” adlı kitapta yer aldığını belirtti.

G20 Zirvesi ve Küresel Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ne katılmasının önemine de değinen Altun, Türkiye'nin küresel sorunlar konusunda sorumluluk alarak olumlu katkılar sunma çabalarını vurguladı.

Altun, “Daha adil bir dünya için uluslararası sistemin acilen reforma tabi tutulması gerekiyor”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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