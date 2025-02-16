Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e Sert Tepki

Fahrettin Altun, The Economist'in yazısının ardından, İsrail'e destek veren Batılı devletleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinde yayımlanan bir yazıya yanıt vererek sert eleştirilerde bulundu. Altun, "Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır." dedi.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, The Economist'in, "Dünyanın gözleri önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen" bir yayın organı olduğunu vurgulayarak, derginin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını ifade etti.

Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Aylardır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara sessiz kalan The Economist, Türkiye'nin bağımsız yargısını çarpıtma cüretinde bulunmuştur." Ayrıca, altını çizdiği bir diğer nokta ise, Türkiye'nin dizi sektörüne yapılan saldırıların, "küresel kumpasların yeni bir versiyonu" olduğuydu.

Son olarak, Altun, Türkiye'nin güçlü hedefleri doğrultusunda ilerlemeye kararlı olduklarını belirterek, bazı büyükşehir belediyelerinin kamu kaynaklarının bu tür basit PR operasyonlarına harcandığını vurguladı ve durumu milletin takdirine bıraktı.

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