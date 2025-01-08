Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Demokratik ve Huzurlu Bir Suriye İçin Çalışacağız"

Türkiye İçin Hedef: Huzurlu ve Demokratik Bir Suriye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin gelecekte tüm etnik, dini ve mezhebi grupların bir arada yaşadığı, demokratik, huzurlu ve müreffeh bir Suriye inşa etme hedefindekini belirtti.

Türkiye'nin İletişim Stratejileri

Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" teması doğrultusunda, İletişim Başkanlığı'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Başkanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli projeye imza attı. Altun, ayrıca 22 yıl aradan sonra, 2024 yılı Nisan ayında düzenlenecek olan İletişim Şurası’nın önemine dikkat çekti.

Küresel Medya ve Hakikat Krizi

Konuşmasında, küresel medya düzeninin hakikat krizini derinleştiren bir unsur olduğunu ifade eden Altun, "Küresel medya kartelleri, uluslararası alandaki adaletsizliği pekiştirmeye çalışıyor" dedi. Altun, özellikle Gazze'deki soykırımın haberleştirilmesinde karşılaşılan güçlükleri de vurguladı.

Türkiye'nin İnsani Diplomasi Rolü

Suriye, Filistin ve uluslararası krizlere dair Türkiye’nin üstlendiği insani diplomasi rolünü anlatan Altun, "Dünyanın bu ahvali, ülkemizin adalet arayışıyla verdiği mücadelelerin daha anlamlı hale gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin barış ve adalet temeli üzerine inşa edilen diplomasi stratejisi, uluslararası alanda da takdir görüyor.

Medya ve İletişim Alandaki Çalışmalar

Altun, CİMER üzerinden gelen 4 milyon 590 bin başvurunun titizlikle sonuçlandırıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin genç nüfusuyla olan etkileşiminin artırılması ve uluslararası düzeyde medya işbirlikleri konularında da önemli adımlar atıldığını dile getirdi. 22 ülkeyle imzalanan ikili anlaşmalar, Türkiye'nin iletişim alanındaki etkisini genişletiyor.

Dezenformasyonla Mücadele

Altun, dezenformasyonla mücadele konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar, Türkiye’ye karşı üretilen 2 binin üzerinde yalan haberin bertaraf edildiğini vurguladı.

Yerli ve Milli Projeler

Siber güvenlik ve yerli yazılım projeleri üzerine odaklanan Altun, çalıştayda yer alacak 16 yapay zeka katılımcısıyla yeni bir deneyim yaşanacağını duyurdu. Bu inovasyonun, gelecek çalışmalara önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Altun, konuşmasını, iletişim alanındaki bu önemli çalışmaların Türkiye'nin uluslararası gücünü artıracağını ifade ederek sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı"na katıldı.