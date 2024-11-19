Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: G20 Zirvesi’nde Adalet ve Hakikat Mücadelesi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan G20 Zirvesi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, G20 Zirvesi'ne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Altun, "Hakikat mücadelesi, adalet mücadelesi gibi tüm insanlığın ortak meselesi olup, uluslararası işbirliğini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

G20’nin Rolü ve Yapılan İnisiyatifler

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da katıldığı G20 Zirvesi hakkında Al Jazeera'da "G20 için İnisiyatif Alma Zamanı" başlıklı bir makale kaleme aldı. Dünya genelinde devam eden açlık, kuraklık ve iç savaş gibi krizlere dikkat çeken Altun, teknoloji ve kripto paralar üzerindeki kontrolün önemine vurgu yaptı.

Küresel Sistem ve Adalet İhtiyacı

Altun, uluslararası sistemin mevcut zorluklarla başa çıkmada yetersiz kaldığını belirterek, "Çatışma ve savaşların en aza indirilmesi, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin giderilmesi gibi normatif ilkeleri kapsayan küresel sistem ne yazık ki bu hedeflerden her zamankinden daha fazla uzaklaşmış durumdadır" dedi.

Yeni Tedbirlerin Önemi

Toplumların ortak akıl ve iradeyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Altun, "Daha adil bir dünya için uluslararası sistem tarafından belirlenen kurallar hoyratça ihlal ediliyor"İsrail'in, Filistin ve Lübnan üzerindeki eylemlerinin uluslararası hukuku ihlali konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Yapıcı Rolü

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmasındaki arabuluculuk çabaları ve Karadeniz tahıl anlaşması gibi girişimlerinin önemine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" söyleminin önemine vurgu yaptı.

G20’nin Geleceği ve Haksız Uygulamalar

Altun, G20’nin krizler karşısındaki rolünün önemini vurgulayarak, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek zirvenin temasının "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olduğunu hatırlattı. G20’nin, uluslararası politikalardaki haksız uygulamalara kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Hakikat Krizi ve Çözüm Önerileri

Altun, "Hakikat krizi"'nin uluslararası sistemdeki krizi derinleştirdiğini ifade etti. Teknolojik gelişmelerin kötü niyetli güçler tarafından dezenformasyon için kullanıldığına dikkat çekerek, G20’nin bu sorunlarla başa çıkacak stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.