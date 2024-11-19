DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,68 -0,14%
ALTIN
2.914,5 -0,46%
BITCOIN
3.167.461,48 -0,34%

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: G20 Zirvesi’nde Adalet ve Hakikat Mücadelesi Vurgusu

Fahrettin Altun, G20 Zirvesi'nde hakikat ve adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti, uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: G20 Zirvesi’nde Adalet ve Hakikat Mücadelesi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan G20 Zirvesi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, G20 Zirvesi'ne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Altun, "Hakikat mücadelesi, adalet mücadelesi gibi tüm insanlığın ortak meselesi olup, uluslararası işbirliğini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

G20’nin Rolü ve Yapılan İnisiyatifler

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da katıldığı G20 Zirvesi hakkında Al Jazeera'da "G20 için İnisiyatif Alma Zamanı" başlıklı bir makale kaleme aldı. Dünya genelinde devam eden açlık, kuraklık ve iç savaş gibi krizlere dikkat çeken Altun, teknoloji ve kripto paralar üzerindeki kontrolün önemine vurgu yaptı.

Küresel Sistem ve Adalet İhtiyacı

Altun, uluslararası sistemin mevcut zorluklarla başa çıkmada yetersiz kaldığını belirterek, "Çatışma ve savaşların en aza indirilmesi, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin giderilmesi gibi normatif ilkeleri kapsayan küresel sistem ne yazık ki bu hedeflerden her zamankinden daha fazla uzaklaşmış durumdadır" dedi.

Yeni Tedbirlerin Önemi

Toplumların ortak akıl ve iradeyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Altun, "Daha adil bir dünya için uluslararası sistem tarafından belirlenen kurallar hoyratça ihlal ediliyor"İsrail'in, Filistin ve Lübnan üzerindeki eylemlerinin uluslararası hukuku ihlali konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Yapıcı Rolü

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmasındaki arabuluculuk çabaları ve Karadeniz tahıl anlaşması gibi girişimlerinin önemine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" söyleminin önemine vurgu yaptı.

G20’nin Geleceği ve Haksız Uygulamalar

Altun, G20’nin krizler karşısındaki rolünün önemini vurgulayarak, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek zirvenin temasının "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olduğunu hatırlattı. G20’nin, uluslararası politikalardaki haksız uygulamalara kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Hakikat Krizi ve Çözüm Önerileri

Altun, "Hakikat krizi"'nin uluslararası sistemdeki krizi derinleştirdiğini ifade etti. Teknolojik gelişmelerin kötü niyetli güçler tarafından dezenformasyon için kullanıldığına dikkat çekerek, G20’nin bu sorunlarla başa çıkacak stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Altun, "Hakikat mücadelesi, uluslararası işbirliğini gerektirmektedir"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzmanlar Türkiye'nin İklim Yol Haritasını Değerlendirdi: Hedefler ve Stratejiler
2
Senatör Van Hollen, İsrail'e Silah Satışını Engellemeye Destek Veriyor
3
Kuruyan Ceviz Ağaçlarını Satranca Dönüştürüyor
4
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Özel Etkinlikler Düzenliyor
5
Fatih'in Altın Madalyalı İmamı: Kan Bağışlarıyla Hayat Kurtarıyor
6
2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı
7
Bahçeli'den Birlik Mesajı: 'Vatan, Bayrak, Millet İçin Ayrışma Yok'

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı