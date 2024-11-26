Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gençler Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Merkezinde

Gençler Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Merkezinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun merkezinde gençlerin yer aldığını belirterek, "Bilim, kalkınma, sanayi, savunma, eğitim, teknoloji ve benzeri alanlarda gençlik nesne değil, öznedir," şeklinde konuştu. Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel İletişimde Adalet Mücadelesi

Altun, küresel iletişim konusunda politika üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu iletişim hiyerarşik bir ilişki içeriyor, asimetrik bir ilişki söz konusu," dedi. Bugün, sömürü ilişkilerini meşrulaştıran bir iletişim rejimi olduğuna dikkat çeken Altun, "Adaletsiz bir küresel düzenle karşı karşıyayız ve bu düzene dayanak oluşturan bir iletişim düzeni mevcut," şeklinde konuştu.

Gençlerin Rolü ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde gençliğin merkezi bir rolü olduğunu hatırlatan Altun, gençlerin kurucu aktörler olduğunu ifade ederek, "Gerek teknolojik yenilikler gerekse bilimsel buluşlarda gençler toplumun önündedir," dedi.

Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtulma

Son 22 yılda gençliğe yönelik bakış açısının değiştiğini vurgulayan Altun, "Bugün, gençler nesneleştirilmeyen, aktif katılımcılardır. Yeni Türkiye'de gençler sadece tüketim kültürünün unsuru değildir," dedi.

Uzay Keşifleri ve Milli Teknoloji Hamlesi

Altun, Türkiye'nin uzay keşif yolculuklarına dikkat çekerek, "Bu yıl iki astronotumuz ulusal uzay keşif yolculukları gerçekleştirdi ve bu başarı, Türkiye'nin küresel uzay yarışındaki iddiasını pekiştirdi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Milli teknoloji hamlesi, genç beyinlerin ülkeye armağanıdır," dedi.

TEKNOFEST ve Yapay Zeka Stratejisi

TEKNOFEST'in bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacının başvurusuna ev sahipliği yaptığını belirten Altun, Türkiye'nin bilim ve teknoloji ile büyümeye devam ettiğini vurguladı. "Yapay zeka teknolojilerine ihtiyatlı ama cesur bir yaklaşımla yaklaşıyoruz," dedi.

Gençlerin Küresel Mücadelesi

Altun, gençlerin Gazze'deki soykırıma karşı küresel bir mücadele verdiklerini ifade ederek, "Gençlerimiz, 15 Temmuz'daki direnişleriyle tarih yazdı. Bugün de mazlum Filistinlilerin sesi oluyorlar," diyerek gençlerin toplumsal rolünü vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.