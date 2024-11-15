Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin 41. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan KKTC'ye Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Altun, bununla birlikte "Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır." ifadesini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla en içten dileklerini iletti. KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Altun, Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.