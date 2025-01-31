Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Müzik: Fahir Atakoğlu' Belgeseli Gösteriminde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fahir Atakoğlu'nun hayatını anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan 'Müzik: Fahir Atakoğlu' belgeselinin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programına katıldı. Altun, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kültürel değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Kültürel Değerlerin Korunması ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Gösterim öncesinde, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Altun, "Türkiye, önce kadim değerlerini uluslararası alandaki kültürel erozyondan koruyacak, ardından kültürel üretim anlamında kuraklık yaşayan dünyaya yeni bir soluk getirecektir" dedi.

Fahir Atakoğlu'nun Sanat Hayatı

Altun, Fahir Atakoğlu'nun müzik kariyerine 7 yaşında başladığını, İstanbul Devlet Konservatuvarı eğitimini İngiltere'de tamamladığını hatırlattı. Atakoğlu'nun 17 ülkede 14 nitelikli albüm çıkardığını ve sayısız dizi, film ile belgesel müziği ile uluslararası ödüllere layık görüldüğünü ifade etti.

Kültürel Diplomasi ve İletişim Modeli

Altun, Türkiye'nin Türkiye İletişim Modeli ile dünya genelinde kültürel faaliyetlere katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı. "Dünyanın en fazla dizi ve sinema filmi ihraç eden ülkelerinden biri olarak, insani değerlerimizi doğru biçimde tanımak istiyoruz" diyen Altun, Türkiye'nin sanatçılarını uluslararası alanda birer iletişim elçisi olarak değerlendirdi.

Gelecek Nesiller için Sanatçıların Önemi

Türk sanatının geleceği için Atakoğlu gibi değerli sanatçıların milletin hafızasına yerleşmesi gerektiğini söyleyen Altun, bu süreçte kamu diplomasisinin önemine değindi. Sanatçıların, Türkiye'nin marka değerini artırma yolunda üzerlerine düşeni yapabileceğine inandığını belirtti.

Fahir Atakoğlu'ndan Anlamlı Hediye

Gösterimde Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz için yazdığı 'Şeref ve Ağıt' adlı eserinin notalarının yer aldığı bir tabloyu, Altun'a hediye etti. Bu jest, günün anısına anlam katarken kültürel bağların güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyaca ünlü piyanist ve bestekar Fahir Atakoğlu'nun hayatını anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyaca ünlü piyanist ve bestekar Fahir Atakoğlu'nun hayatını anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.