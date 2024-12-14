Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Summit 2024’te Uluslararası Diyaloğun Önemini Vurguladı

Altun: Barış ve Adalet İçin Uluslararası Diyalog Şart

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Stratcom Summit 2024’ün kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası diyaloğun önemine inandığını vurgulayarak, "Barış, hakikat ve adaleti önceleyen bir istikrar ve güven iklimini bölgemizde tesis etmek için çalışıyoruz." dedi.

İki Günlük Forumda Ağırlık Yapay Zeka Üzerine Oldu

İstanbul’daki etkinlikte iki gün boyunca yapay zekanın insanlık için getirdiği meydan okumalar ve fırsatlar masaya yatırıldı. Altun, kamu sektörü, medya ve sivil toplumdan pek çok temsilcinin katılımını değerlendirerek, bu işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Yapay Zeka Tartışmaları ve Medya Etiği

Yapay zeka bağlamında veri güvenliği, siber güvenlik ve medya etiği gibi kritik konuların detaylandırıldığı forumda, Altun, "Devletlerin, özel sektör ve üniversitelerle birlikte etik değerlere sadık kalarak yapay zeka geliştirmesi gerektiğini" ifade etti.

Stratcom'un Hakikat Aktivizmi Üzerindeki Rolü

Altun, Stratcom'u yalnızca tartışma alanı olarak görmediklerini, aynı zamanda bir hakikat aktivizmi aracı olarak ele aldıklarını vurguladı. "Küresel adaletsizlik ve hakikat krizine karşı burayı hareket noktası olarak kabul ediyoruz," dedi.

Dijital Dönüşümde Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Foruma katılan 30 ülkeden 175 davetlinin yanı sıra 2000’den fazla dinleyicinin bulunduğu belirtildi. Dijital dönüşüm süreçlerinde eşit erişim için yapılması gerekenler üzerinde hemfikir olundu. Altun, özellikle çocukların ve savunmasız grupların korunması için net yasa ve yönetmeliklerin gerekliliğine dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu: Yapay Zeka İnsanileştirilmeli

Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte insan odaklı bir bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirten Altun, "Sektörün insansızlaştırılması yerine yapay zekanın insanileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz," diyerek çok yönlü çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Stratcom Zirvesinin Geleceği

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür ederken, gelecek yıl beşincisi gerçekleştirilecek forumda buluşma temennisinde bulundu.

"Stratcom Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, iletişim alanındaki yapıcı çabaları desteklemeye devam edecektir," ifadelerini kullandı.