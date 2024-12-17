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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nu Tanıttı

Fahrettin Altun, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nun tanıtımında hakikat mücadelesinin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nu Tanıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Farsça'nın Tanıtımını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında yaptığı konuşmada, dünya genelinde hakikati gizlemeye çalışan güçler ve hakikat karşısında susanların varlığına dikkat çekti. Altun, ‘Biz ne olursa olsun hakikatin yanında yer almalı, hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz.’ şeklinde ifade etti.

Hakikatin Önemi ve Kültürel Etkileşim

Altun, Sadi Şirazi'nin sözlerini hatırlatarak, hakikatin haykırılmasının önemini vurguladı. Yeni dijital platformun, **ülkeye, millete ve insanlığa** hayır getirmesini diledi. 'Hakikati gizlemek ve susmak, insan ruhuna eziyettir' diyen Altun, Türkiye’nin hakikat mücadelesine dikkat çekti.

TRT'nin Başarısı ve Hedefleri

Altun, TRT'nin dijital platformlarının **milyonlarca takipçisi** bulunduğunu, 2024 itibarıyla emeklerin sonuç verdiğini belirtti. ‘TRT Farsça'nın kurulması, ülkeler ve kültürler arasında güçlü bir iletişim kanalı oluşturacak’ ifadesiyle platformun önemini vurguladı. Ayrıca, “TRT Farsi, Farsça konuşulan coğrafyalara güvenilir bir medya kaynağı olmayı hedefliyor.” dedi.

Bölgesel İstikrar ve Modern Dünyada Bilgi Tekeli

Altun, TRT Farsça'nın bölgesel istikrarı güçlendireceğini ve iki kadim kültür arasında etkileşimi artıracağını belirtti. Ayrıca, “Batılı haber merkezlerinin ürettiği dezenformasyona karşı çıkmalıyız.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

Türkiye-İran İlişkilerine Katkı

'TRT Farsça'nın Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendireceğini’ kaydeden Altun, “Bölgedeki kültürel işbirliğini geliştirmeye çabalıyoruz.” dedi. 2025’in Türkiye-İran Kültürel İşbirliği Yılı olmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Sorumluluk ve Bilinçli Yayıncılık

Altun, “Dünyadaki enformasyon tekelini kırmalıyız.” diyerek, iletişim ve medya alanında stratejik işbirliklerinin önemine değindi. Dezenformasyona ve terör propagandasına karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Umudun Temsilcisi TRT Farsça

Son olarak, Altun, TRT Farsça'nın **barış ve diyalog köprüsü** olmasını, insanlığın barışı ve huzuru için hizmet etmesini teşvik etti. “Bu platform, hakikati güçlü bir şekilde ortaya koysun.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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