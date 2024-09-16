Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Filistin Destek Mesajı

Fahrettin Altun'dan Filistin'e Destek Sözü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden Filistin'e olan desteklerini vurguladı. Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın Şarkısı

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan ve AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntılayarak mesajını güçlendirdi.

Kararlılık Vurgusu

Yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin haklarını savunma kararlılığını sürdürmekte olduğu ve İsrail'in hukuksuz davranışlarına karşı gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadeleriyle bu mücadelenin süreceğini duyurdu.