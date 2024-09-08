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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Narin Güran Açıklaması

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:47
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Narin Güran Açıklaması

Narin Güran’ın Cansız Bedeninin Bulunması Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Diyarbakır Bağlar’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Olayın Aydınlatılması ve Adaletin Sağlanması

Social medya üzerinden bir açıklama yapan Altun, Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının, pek çok kişiyi üzdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması bizleri derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmanın titizlikle sürdürülmesi ve bu trajedinin aydınlatılması için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanı cennet ola.”

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