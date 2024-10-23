Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Dezenformasyonla Mücadeleyi Anlattı

Dezenformasyonla Mücadele: Fahrettin Altun'un Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon ile mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Altun, "Dezenformasyona karşı topyekun mücadele ederek hakikate sahip çıkabiliriz. Biz hakikatperver bir medeniyetin varisleri olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz." şeklinde ifade etti.

Küreselleşen Dünyada İletişimin Rolü

Altun, Mynet ile yaptığı röportajda, küreselleşme ve iletişim arasındaki bağı ele aldı. "Günümüzde iletişim teknolojileri, dünya nüfusunun büyük bir kesiminin bilgi paylaşımında bulunmasını sağlıyor. Ancak bu durum, aynı zamanda yalan bilginin hızla yayılmasına da neden oluyor." dedi.

Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç

Altun, Türkiye'nin stratejik iletişimin merkezinde hakikati, şeffaflığı ve halkın taleplerini tutmanın yer aldığını vurgulayarak, kamu diplomasisi konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Ayrıca, dezenformasyonla başa çıkmak için etkili stratejilere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Dijital Terörizm Tehditleri

Altun, dijital terörizmin sanal ortamda gerçekleştirilen ciddi tehditlerden biri olduğunu belirtti. "Bu tür faaliyetler sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. İletişim alanındaki yeni tehditlerle mücadele etmek zorundayız." diye ekledi.

Halkın Sorunları ve İzleme

Altun, vatandaşların dezenformasyona karşı duyarlı olmasının önemine işaret ederek, "Kendimize düşen sorumluluk, önümüze düşen her bilgiyi eleştirel bir gözle değerlendirmektir." dedi.

Hakikat Mücadelesi

"Hakikat mücadelesi, bilginin ve doğruluğun korunması adına son derece önemlidir. Dezenformasyon kampanyaları, toplumları tehdit eden önemli bir sorun oluşturmaktadır." diyen Altun, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmanın gerekli olduğunu belirtti.

Sonuç olarak

Altun, Türkiye'nin uluslararası platformda karşılaştığı zorluklara değinerek, "Ülkemizi etkilemek için düzenlenen dezenformasyon kampanyalarıyla başa çıkma gayretindeyiz. Bu bağlamda, Türkiye'nin global arenada etkin bir aktör olmasına engel olamayacaklar" dedi.