Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' Kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Yeni Kitap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' adlı kitap, bölgesel barış ve dayanışma konularını ele alıyor. İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden kitap hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Suriye İhtilafında Türkiye'nin Rolü

Altun, “Modern tarihin Suriye'de 13 yıl süren insani krizine tanıklık ettik” diyerek, Türkiye’nin bu süreçte hakikatin ve adaletin yanında yer aldığını vurguladı. Altun, “Türkiye, insan ve çözüm odaklı dış politikasıyla tarihin doğru tarafında durmayı sürdürdü” ifadesine yer verdi.

Barış ve Kardeşlik Mesajı

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde “Suriye Suriyelilerindir” prensibiyle hareket ettiklerini ve Suriye krizine barış odaklı çözümler sunma kararlılıklarını dile getirdi. “Suriyeli kardeşlerimize ensarlık yaparak tarihe altın harflerle yazılacak bir dayanışma örneği sergiledik” dedi.

Kitabın Amacı ve İçeriği

KITAP, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Altun, Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir aktör olarak barış ve huzurun tesisinde üstlendiği kritik rolü ele alarak, bu önemli eseri tanıttı. Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın özgür iradesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabı hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" kitabı hazırlandı.