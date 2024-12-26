Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı

Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı

Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele' konulu konferans büyük ilgi gördü. Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gölbaşı, burada yaptığı sunumda, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat çekerek, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun iletişim alanındaki yansımalarını ele aldı.

Daha sonra stratejik iletişim kavramına vurgu yapan Gölbaşı, bu yaklaşımın bireyler ve toplumların bilgiye erişiminde sağladığı dönüşüme işaret etti. Kariyer gelişimi ve dezenformasyonla mücadelenin bu kapsamda önemli olduğunu ifade etti.

Gölbaşı ayrıca, dezenformasyonla mücadelenin önemini ve dijital çağda ortaya çıkan bilgi kirliliğinin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini örneklerle aktardı. Program, İletişim Uzman Yardımcısı Onur Ayberk Genç'in İletişim Başkanlığındaki kariyer imkanlarına yönelik söyleşisiyle devam etti.

Etkinliğin kapanışında, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından Gölbaşı'na teşekkür belgesi takdim edildi. Konferansa akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımı dikkat çekti.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu konferans verildi. Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu konferans verildi. Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.