Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na yeni gemi müjdesi: 4 milli deniz platformu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yeni deniz platformlarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle, 4 adet yerli ve milli deniz platformu donanmanın envanterine girecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na yeni gemi müjdesi: 4 milli deniz platformu
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Türk Deniz Kuvvetleri, yeni deniz platformlarını bugün resmi olarak teslim alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, 4 adet yerli ve milli deniz platformu donanmanın hizmetine sunulacak. Bu platformlar arasında Türkiye’nin ilk milli firkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Türk Donanması’nın en büyük deniz platformu TCG DERYA (A-1590), TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) Lojistik Destek Gemisi ve elektronik harp yeteneğine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA bulunuyor. 

4 adet yerli ve milli deniz platformu arasında, Türk Donanması’nın en büyük deniz platformu olan TCG DERYA (A-1590) 194.8 metre uzunluğunda, 24.4 metre genişliğinde ve 26 bin tonun üzerinde deplasmana sahip. 

Türkiye’nin ilk milli firkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ise 113.2 metre uzunluğunda ve 3 bin ton deplasmana sahip. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) Lojistik Destek Gemisi 106.5 metre uzunluğunda, 16.8 metre genişliğinde ve elektronik harp yeteneğine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA da yaklaşık 15 metre uzunluğunda. 

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