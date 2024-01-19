Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na yeni gemi müjdesi: 4 milli deniz platformu

Türk Deniz Kuvvetleri, yeni deniz platformlarını bugün resmi olarak teslim alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, 4 adet yerli ve milli deniz platformu donanmanın hizmetine sunulacak. Bu platformlar arasında Türkiye’nin ilk milli firkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Türk Donanması’nın en büyük deniz platformu TCG DERYA (A-1590), TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) Lojistik Destek Gemisi ve elektronik harp yeteneğine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA bulunuyor.

4 adet yerli ve milli deniz platformu arasında, Türk Donanması’nın en büyük deniz platformu olan TCG DERYA (A-1590) 194.8 metre uzunluğunda, 24.4 metre genişliğinde ve 26 bin tonun üzerinde deplasmana sahip.

Türkiye’nin ilk milli firkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ise 113.2 metre uzunluğunda ve 3 bin ton deplasmana sahip. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) Lojistik Destek Gemisi 106.5 metre uzunluğunda, 16.8 metre genişliğinde ve elektronik harp yeteneğine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı MARLİN SİDA da yaklaşık 15 metre uzunluğunda.