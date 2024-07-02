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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası orman yangınları ve yeni atamalar hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, yeni kabine üyeleri ve ülke gündemini meşgul eden orman yangınlarına dair önlemleri içeriyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:20
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası orman yangınları ve yeni atamalar hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan kabine toplantısının ardından yeni kabine üyelerini tebrik etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun atanmasını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, görevden affını isteyen Mehmet Özhaeski ve Fahrettin Koca'ya emekleri için teşekkürlerini iletti.

ORMAN YANGINLARI VE ACI KAYIPLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram süresince Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına da değindi. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağı'nda yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte orman yangınlarının riskinin arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, hafta sonu İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de meydana gelen yangınları hatırlattı. Bu felaketlerin genellikle ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YANGINLARI KULLANMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının sadece doğal sebeplerden kaynaklanmadığını, bölücü terör örgütünün de bu tür felaketleri bir terör yöntemi olarak kullandığını ifade etti.

Ülkenin karşı karşıya olduğu orman yangınlarına karşı alınan önlemleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ve bu konuda ciddi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele için önemli adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Ayrıca, bu ekipmanların ileri teknolojiyle donatıldığını ve sürekli olarak güncellendiğini belirtti.

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