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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde 3,5 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:33
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi ve basına kapalı olarak gerçekleşti.

Yaklaşık 3,5 saat süren bu toplantıda, Türkiye'nin güncel meseleleri ve politikaları üzerinde görüşmeler yapıldı. Kabine üyeleri, ülke gündemini ele alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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