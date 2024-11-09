Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Kasım'da Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları çerçevesinde ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bu ziyaretin ardından, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında gerçekleştirilecek anma törenine katılacak.

Çankaya Köşkü'nde, Atatürk Müzesi'nin açılışını yapacak olan Erdoğan, toplantının ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Kabine toplantısında, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölge üzerindeki olası etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temasları ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinden biri ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıları olacak.