Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2025'i Aile Yılı İlan Etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2025'in 'Aile Yılı' olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakanlar, ailenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2025'i Aile Yılı İlan Etti

Aile Yılı Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla sosyal medya hesaplarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda bu yılın 'Aile Yılı' olarak belirlenmesini duyurmuştu. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni adımlar hakkında bilgi verdi.

Bakanların Paylaşımları

Cabine üyeleri, ailenin toplumdaki önemine dair mesajlar paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ailenin toplumun temeli olduğuna dikkat çekerek, "Aile, sevginin, saygının, bütün değerlerin filizlendiği yerdir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. Aile Yılımız kutlu olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkenin aileler aracılığıyla büyüdüğünü belirtti ve "En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun" diyerek ailenin önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aile, insanın ait olduğu, köklerinin bulunduğu yerdir. Büyük ailemiz Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif ailesi olarak, başarının, ailelerle kurulacak güçlü işbirlikleriyle daha iyi noktalara varacağına canıgönülden inanıyoruz. Çünkü aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aile, sevginin büyüdüğü ve mutluluğun paylaşıldığı ilk yuva. En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" sözleriyle ailenin önemini vurguladı.

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