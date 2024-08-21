Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta Toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 25 Ağustos'ta, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelecek.
Ahlat ve Malazgirt Ziyareti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu bilgileri duyurdu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ahlat ve Malazgirt'e ziyarette bulunacaktır. Bu bağlamda, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."