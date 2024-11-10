Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyelerinin 10 Kasım Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anlam dolu mesajlar yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Mesajında, "Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'imize daima sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Göktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Işıkhan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Kurum da, "Emanet bıraktığı ülkemizi istikbale taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Tekin, Atatürk'ü anarken, "O'nun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bugün de tüm kurumları ve değerleriyle ayakta durmakta ve çocuklarımıza bıraktığımız en kıymetli miras olmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Güler, "Milli Mücadele, onun Başkomutanlığında zafere ulaşmıştır" diyerek Atatürk'ün Türk milletine kazandırdıklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldığını belirterek, "Aziz hatırasını yaşatacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Memişoğlu, Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.