Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 6 Şubat Depremleri İçin Anma Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve devlet-millet dayanışmasının önemini vurgulamak amacıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan depremlerin acısının hala yüreklerinde olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz canlarımızın hüznüyle her birimizin ortaya koyduğu asrın birlikteliği, bizleri daha da güçlü kıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin desteği ve duasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, 6 Şubat'ın Türkiye'nin en zor günlerinden biri olduğunu belirtti. Göktaş, "Büyük bir aile olarak birbirimize omuz verdik, asrın felaketini asrın birlikteliğiyle aştık. 19 bin 262 personelimizle 5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asrın felaketinin acısını milletçe hissettiklerini aktararak, "O kara günde millet olarak nasıl tek yürek olduysak, bugün de aynı ruhla şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yapılan çalışmaları içeren bir video paylaşarak, "unutmadık, unutmayacağız" mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yitip gidenlerin hatıralarını yaşatacaklarını bildirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaybedilenlerin eğitim camiasına olan etkisini vurguladı.

Bakan Tekin, "Devletimiz, sivil toplum kuruluşları ve gönüllücülerimiz tek yürek olup harekete geçti. 6 Şubat felaketinden sonra eğitim altyapısını daha modern hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acıların hala taze olduğunu belirterek, "Birlik ve dirlik şuuruyla asrın felaketi karşısında 'asrın birlikteliği'ni hakim kıldık" dedi.