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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Kabine üyeleri, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımlarını kınadı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:58
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Sert Tepkiler

Kabine üyeleri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine büyük bir tepki gösterdi. Bu durum, Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik yarattı.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında duran, adaletin yılmaz savunucusu Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mazlumların sesi olarak tanımlayarak, "Bu tür hadsiz açıklamalar asla sesimizi kısmaya yetmeyecektir. İşgalci İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözleri ise geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın "hadsiz ve ahlaksız" ifadelerini kınadığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu vurguladı.

Çevre Bakanı'ndan Sert Uyarı

Murat Kurum ise, "Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırmayın. Bu tür tehditkâr açıklamalarda bulunmaktan vazgeçin. Tarih sizin gibi zalimleri yargılayacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını kınayarak, "Cumhurbaşkanımız, tüm dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

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