Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve saat 15.15'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve saat 15.15'te başladı.
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