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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı, 15.05'te başlamış olup, önemli gündem maddeleriyle devam edeceği bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

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