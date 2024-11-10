Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı, 15.05'te başlamış olup, önemli gündem maddeleriyle devam edeceği bildirilmektedir.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.