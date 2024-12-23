Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelerek önemli konuları değerlendirmek üzere toplandı.
Toplantı Detayları
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Devam eden süreçte, ülke gündemine dair çeşitli meselelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.