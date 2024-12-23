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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli konuları görüşmek üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:47
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelerek önemli konuları değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantı Detayları

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Devam eden süreçte, ülke gündemine dair çeşitli meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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