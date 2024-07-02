Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu ilk kez katıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ YENİDEN TOPLANDI



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeniden toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILDI

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına ilk kez katıldılar. Bakanların kendi alanları ile ilgili önemli sunumlar yapması bekleniyor.

Beştepe’deki toplantının ana gündem maddesi, emekli aylıklarında yapılacak artış ve yeni vergi paketi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ekonomik gelişmelere dair kapsamlı bir sunum yapacağı belirtildi. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı da belirlenecek. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı netleşecek.



TASARRUF TEDBİRLERİ VE YENİ VERGİ PAKETİ

Toplantıda, tasarruf tedbirleri ve en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konuları da kabine üyelerine detaylı bir şekilde anlatılacak. Kamuda tasarruf ile enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar ele alınacak.

Toplantının gündeminde sadece ekonomik konular değil, aynı zamanda bölgesel gelişmeler de yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da masaya yatırılacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabinenin aldığı kararlar ve gündemdeki konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamaların, hem ekonomik hem de politik açıdan önemli mesajlar içermesi öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Kabin toplantısında memur zammı ve en düşük emekli aylığı da detaylı olarak ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu ile belirlenecek olan bu zam oranları, milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağının da bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

YENİ VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele de kabine toplantısında önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağının detayları, kabine üyelerine sunulacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar ve alınacak önlemler de bu toplantıda tartışılacak.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendi bakanlıklarına dair ilk sunumlarını gerçekleştirecek. Memişoğlu, sağlık alanındaki yeni projeler ve atılacak adımlar hakkında bilgi verirken, Kurum da çevre ve şehircilik alanındaki yeni politikaları ve projeleri tanıtacak.

