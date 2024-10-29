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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Bakanlar, Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk ve kahramanları anarak geleceğin temellerini vurguladılar.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyelerinin Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çeşitli mesajlar yayımladı.

Bakanlar, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı. 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşımlarında bulundular.

Adalet Bakanı'nın Mesajı

Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 101. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Vurgu

Mahinur Özdemir Göktaş, "Destansı bir kurtuluş mücadelesi ile kazandığımız bağımsızlığımızı, 101 yıl önce Cumhuriyet ile taçlandırdık. Kahraman ecdadımızın azim ve kararlılığını emanet aldığımız bir miras olarak görüyor, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz." mesajını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Teması

Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 101. yılında ülkenin büyüme hedefleri doğrultusunda adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyütmeye kararlıyız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

İçişleri Bakanı'nın Ulusal Mücadele Vurgusu

Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin, şehitlerin kanıyla kazanılan bir mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, büyük Türkiye'nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın Yeni Dönem Umudu

Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimiz 101. yılında yeni bir döneme, Türkiye Yüzyılı'na yelken açmıştır. Milletimizin kararlılığı ile bu yeni dönem güçlenecektir." ifadelerini dile getirdi.

Eğitim Bakanı'nın Vizyonu

Yusuf Tekin, Cumhuriyet çatısı altında geleceğe umutla bakmanın önemini vurgulayarak, "Cumhuriyet, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin teminatıdır. Türkiye Yüzyılı'nda bilime dayalı bir toplum kurmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı'nın Çabaları

Kemal Memişoğlu, Cumhuriyetin 101. yılı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Ecdadımızdan aldığımız güçle, vatanımız için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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