Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 37 ile yeni atama

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle emniyet müdürü atamaları yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülke genelinde önemli emniyet müdürü düzenlemeleri gerçekleştirildi. Buna göre 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 37 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Kararname, atama ve merkeze alma işlemlerini resmî olarak duyurdu. Söz konusu değişiklikler, ilgili illerdeki emniyet teşkilatının teşkilatlanma ve görev dağılımına yönelik yeni düzenlemeleri kapsıyor.

Uygulama ve takip

Atamaların yayımlanmasının ardından ilgili valilik ve emniyet birimlerinde devir teslim işlemleri ile yeni görevlendirmelere ilişkin uygulamalar yapılacak. Kamuoyuna ilişkin bilgilendirmeler ve resmi duyurular, Resmi Gazete yayınları ve ilgili kurum açıklamalarıyla takip edilebilecek.

Öne çıkan rakamlar: 22 il merkeze alma, 37 il yeni atama.