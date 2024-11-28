Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli diplomatik etkinliklerinden biri olan Devlet Nişanı Tevcih Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı tevcih ederken, Sultan bin Tarık da Erdoğan'a Al Said Nişanı sundu.

Törende Duygu Dolu Anlar

Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde, iki ülkenin milli marşları okunarak etkinlik başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı'nı onurlandırarak dostluk ilişkilerini pekiştirirken, Sultan bin Tarık'ın Erdoğan'a sunduğu Al Said Nişanı da iki lider arasında yeni bir yakınlaşma sembolü oldu.

Bu özel etkinlik, Türkiye ve Umman arasındaki tarihi dostluğun ve işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih etti. Törende, Umman Sultanı Bin Tarık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih etti. Törende, Umman Sultanı Bin Tarık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim etti.