Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen etkinlikte çocuklar sahne aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:52
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etkinlik Coşkusu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, farkındalık yaratma amacıyla düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı günde, çeşitli okullardan gelen Down sendromlu çocuklar sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Özel Gösteriler ve Sergi

Etkinlik, Down sendromlu çocukların yöresel kostümleriyle performans sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından, 21 çocuktan oluşan küçük yaş korosu, "Kuş Uçar" ve "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" şarkılarını seslendirerek katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte ayrıca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel olarak hazırlanan Down sendromlu çocuklara ait 21 resimden oluşan sergi de misafirlerin beğenisine sunuldu.

Eğlencenin Tadını Çıktılar

Çocuklar, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları, satranç, mangala ve el sanatları atölyesi gibi aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Bu etkinlikler sayesinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, keyifli anılar biriktirdi.

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