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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Asgari Ücret Teşekkür Ziyareti

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Asgari Ücret Teşekkür Ziyareti
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Asgari Ücret Teşekkür Ziyareti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ziyarette hazır bulundu.

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.

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