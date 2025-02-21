Cumhurbaşkanlığı Kurulu, 4 Yeni Ulusal Girişim İçin Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, 4 yeni ulusal girişim için önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:11
Cumhurbaşkanlığı Kurulu, 4 Yeni Ulusal Girişim İçin Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kurulu, 4 Yeni Ulusal Girişim İçin Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, 4 yeni ulusal girişim başlığı için bir araya geldi. Toplantıda, "Doğal Afetlerin Öncesi, Sırası ve Sonrası Yönetimi", "Karaüstü, Denizüstü ve Uçan Rüzgar Enerjisi Sistemleri/Yüksek Verimli Yoğunlaştırılmış Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri", "Entegre, Verimli, Güvenli ve Çevreye Duyarlı Akıllı Ulaşım Sistemleri" ve "Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Teknolojileri" konuları ele alındı.

19 Şubat’ta yapılan toplantıda, akademi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte toplam 210 katılımcı söz aldı. Toplantıda, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek projelerin temel hatları çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül 2021’de açıkladığı hedefin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, 12 Ocak 2023'te Çankaya Köşkü’nde düzenlenen "Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon AR-GE ve Yenilik Atılımı Toplantısı" kapsamında alınan kararlarla 23 ulusal girişim başlığı belirlendi. Bu yeni projeler ile birlikte, daha önce 354 uzman ile oluşturulan teknoloji yol haritalarına yeni katkılar sağlanacağı belirtildi.

Kurul, bu çalışmalarla ülkemizin bilm, teknoloji ve yenilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer üyeler Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun da katıldı.

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