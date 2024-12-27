Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Ziyarete Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Kapılarını Açtı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'nın bünyesinde yer alan müze, Anadolu Ajansı'na kapılarını açarak, ziyaretçilerini Türkiye'nin tarihine yolculuğa davet ediyor. Müze, Mustafa Kemal Atatürk'ün ikonik çizmeleri ve işlevini sürdüren masa saati gibi önemli eserleri bir araya getiriyor. Ayrıca, İsmet İnönü'ye ait hatıra notları ve Süleyman Demirel'in fötr şapkası gibi çeşitli koleksiyonlar da sergileniyor.

Müzenin Bölümleri ve Sergilenen Eşyalar

Müze, "Cumhurbaşkanlarımız", "Kuruluş ve Anılar", "Dünden Bugüne" ile "Muhafız Gücü Spor Kulübü" adında dört ana bölümden oluşuyor. Toplamda 65 adet şahsi eşya, teçhizat, üniforma, tüfek ve kılıçların yanı sıra 460 kupa da müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tarihi Eserler

Müzede, 1927 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına takdim edilen ve 1953 yılına kadar kullanılan ilk sancakta sergilenen tarihî eserler arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, müzede hem Cumhurbaşkanlarımızın hem de Alay'ın köklü geçmişine tanıklık etme fırsatı buluyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede, Alayın tarihçesinin yanı sıra bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarının hediye ettiği şahsi eşyalar sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı içerisinde bulunan müzede, Alayın tarihçesinin yanı sıra bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarının hediye ettiği şahsi eşyalar sergileniyor.