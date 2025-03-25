Cumhurbaşkanlığı'ndan Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Önemli Adım: Yeni Kitap Yayında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadele için yayımlanan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği' kitabında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:17
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Önemli Adım: Yeni Kitap Yayında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağımlılıkla Mücadele Kitabı

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği' isimli kitap, bağımlılık sorununa dair farkındalık oluşturmayı ve toplumun mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında, "Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalar geliştirerek gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor, strateji belgeleri ve eylem planları oluşturuyor, bunları hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kitabın İçeriği ve Amacı

Bu eser, Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele politikasının yanı sıra, devletin ilgili kurumları ve kuruluşları ile yürütülen faaliyetleri mercek altına alıyor. Kitapta; “Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Politikası”, “Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele”, “Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadele”, “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele” ve “Toplumu Kötü Alışkanlıklardan Korumaya Yönelik Genel Faaliyetler” gibi konulara derinlemesine yer verilmektedir.

Bağımlılıkla Mücadele: Kurtuluş İçin Birlikte Hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadelenin tüm paydaşlarla birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin ve medyanın bu süreçte önemli görevler üstleneceğini vurguladı. “Bu, devletimizin tüm kurumlarının, başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin ve medyanın hep birlikte, dayanışma içerisinde yürüteceği hayati bir mücadeledir.” dedi.

Geleceğimiz İçin Sağlıklı Adımlar

Erdoğan, ailelerin geleceğin teminatı olan çocukları korumada en büyük görevi üstlendiğini ve eğitim kurumlarının da önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca “Medyanın, bağımlılığın başlamadan durdurulmasına ve zararlı alışkanlıkların engellenmesine sağlayacağı katkı son derece önemlidir.” ifadesini kullandı.

Sonuçta, bu çalışma bağımlılıkla yürütülen mücadelenin kapsamlı bir envanteri olma özelliğini taşıyor ve toplumu bu ortak mücadelede sorumluluk almaya davet ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık sorununa dair...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık sorununa dair farkındalık oluşturmayı, bireylerin ve kurumların mücadele kapasitesini artırmayı amaçlayan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" kitabı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık sorununa dair...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık sorununa dair farkındalık oluşturmayı, bireylerin ve kurumların mücadele kapasitesini artırmayı amaçlayan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" kitabı yayımlandı.

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