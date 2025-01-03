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Cumhurbaşkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni: 2024 Almanak Hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2024'teki dezenformasyonları belgeleyen 'Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ı yayınladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:40
Cumhurbaşkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni: 2024 Almanak Hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Önemli Adım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2024 yılı boyunca ortaya çıkan dezenformasyonların doğrulamalarını içeren 'Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ı hazırladı. Almanağın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, günümüzün bilgiye ulaşma kolaylığının, güvenilir bilgi bulma zorluğuyla gölgelenmiş olduğunu vurguladı.

Dijital Dünyada Tehditler Artıyor

Altun, dijital dünyanın sağladığı fırsatlar kadar, karşılaşılan tehditlerin de her geçen gün arttığına dikkat çekti. Özellikle dezenformasyonun, toplumların düşünce yapısını zehirleyen bir problem haline geldiğini ifade etti. "Bu küresel sorun, toplumların güven duygusunu erozyona uğratmakla kalmayıp, insan sağlığını da tehdit eden ciddi bir tehlikelere yol açmaktadır," dedi.

Hakikatin Mücadelesinde Kararlılık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, 2024 yılında, yalanların titizlikle takip edilip ifşa edildiğinin altını çizdi ve "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkin bir mücadele sürdürdü," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Doğru bilgiye erişim, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır," diyerek bilgi kirliliği ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

2024'te Doğrulama Çalışmaları

Almanya, bu alandaki çalışmaların, 2024'te yaşanan doğal afetler, seçimler ve toplumsal olaylar ile ilgili yalan haberleri belgelediğini belirterek, "2024'te İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında yanlış bilgilerin ne denli tehlikeli hale geldiğine tanıklık ettik," dedi. Ayrıca, hedef alınan yanlış bilgi ve manipülasyonların ifşa edildiğini de ekledi.

Gelecek Misyon: Doğruluk ve Şeffaflık

Almanağın, 2024 yılında verilen hakikat mücadelesinin bir kanıtı olduğunu dile getiren Altun, "2025 yılında da doğruluğun, şeffaflığın ve vicdanın rehberliğinde misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız," ifadeleriyle bu mücadelenin süreceğini belirtti.

Son olarak, "Yaşasın hakikat" diyerek, yalanların karanlık gölgelerini yok etme inancını yineledi.

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