DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,55 -0,27%
ALTIN
2.751,55 -0,22%
BITCOIN
1.972.804,78 -0,95%

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yapılacak maaş artışları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:11
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Emeklilere Yeni Zam Müjdesi

Ocak ayında %49 zam alan emekliler, Temmuz'daki ara zammın ardından son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeni zam oranını bekliyor.

Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. Yılmaz, emeklilerin alım gücünü artırmanın öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Emekli Maaş Artışları

Her yıl Ocak ayında %49 ve Temmuz ayında enflasyon zammı alan emeklilerin bu sene toplamda %75 zam alacağını hatırlatan Yılmaz, "Emeklilerimize %41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda, bunun iki katı kadar artış sağlamış bulunuyoruz" dedi.

Hükümet Desteği ve Gelecek Planları

Uzmanların hesaplamaları sürerken, Yılmaz, hükümetin emekli maaş artışlarında maddi imkanlarının genişlemesinin önemine dikkat çekti. Geçmişte olduğu gibi, emeklilerin refah düzeyini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomik Destek ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, emekli vatandaşlar için uygulanan zam politikasının, toplumun her kesimindeki ihtiyaçları karşılama amacı taşıdığını belirtti. Ocak ayından önce yeni çalışmaların başlayacağını ifade ederek, "Ekonomik sıkıntı içerisinde olan emeklinin yüzü gülecek" sözlerini ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
6
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
7
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü