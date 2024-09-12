Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Emeklilere Yeni Zam Müjdesi

Ocak ayında %49 zam alan emekliler, Temmuz'daki ara zammın ardından son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeni zam oranını bekliyor.

Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. Yılmaz, emeklilerin alım gücünü artırmanın öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Emekli Maaş Artışları

Her yıl Ocak ayında %49 ve Temmuz ayında enflasyon zammı alan emeklilerin bu sene toplamda %75 zam alacağını hatırlatan Yılmaz, "Emeklilerimize %41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda, bunun iki katı kadar artış sağlamış bulunuyoruz" dedi.

Hükümet Desteği ve Gelecek Planları

Uzmanların hesaplamaları sürerken, Yılmaz, hükümetin emekli maaş artışlarında maddi imkanlarının genişlemesinin önemine dikkat çekti. Geçmişte olduğu gibi, emeklilerin refah düzeyini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomik Destek ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, emekli vatandaşlar için uygulanan zam politikasının, toplumun her kesimindeki ihtiyaçları karşılama amacı taşıdığını belirtti. Ocak ayından önce yeni çalışmaların başlayacağını ifade ederek, "Ekonomik sıkıntı içerisinde olan emeklinin yüzü gülecek" sözlerini ekledi.