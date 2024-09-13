Cumhurbaşkanlığı'ndan Medyaya Narin Güran Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Medyaya Uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetine ilişkin medya yayınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Etik Yayıncılık İlkelerine Vurgu

Altun, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarına şu çağrıda bulundu: "Vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle yürütülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durulması gerekiyor. Her kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine riayet etmesini bekliyoruz."

Manipülatif Yayınlara Karşı Ciddi Tepki

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, soruşturmanın gizliliğine rağmen birçok medya organının manipülatif ve reyting odaklı yayınlar gerçekleştirdiği belirtilerek, bu durumun soruşturmaya zarar verdiği ifade edildi.

Vatandaşların Tepkisi

Altun, sağduyulu vatandaşların konu ile ilgili şikayetlerini, ilgili kuruma ilettiklerini vurgulayarak, bazı kişilerin uzman olmadan, Narin Güran'ın hatırasına ve soruşturmanın selemine saygı göstermeden yorumlar yaptığını duyurdu.

Bu tür yayınlar ile ilgili en yakın takibi yaptıklarını belirten Altun, kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi vereceklerini ekledi.