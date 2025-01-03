Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Oylama İçin Destek Verdi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl içerisinde çekilen en etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın Öne Çıkan Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan'ın oylamaya katılması, Anadolu Ajansı'nın önemli bir gelenek haline gelen bu etkinliğine verdiği önemi gösteriyor. Yıl boyunca dikkat çeken ve toplumsal anlamda önemli mesajlar içeren fotoğrafların değerlendirilmesi, bu tür etkinliklerin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Doğan, fotoğrafların seçiminin yanı sıra, Anadolu Ajansı’nın gazetecilik alanındaki başarısını ve topluma sağladığı katkıları da vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.