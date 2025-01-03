DOLAR
35,37 -0,1%
EURO
36,46 -0,29%
ALTIN
3.015,52 0,18%
BITCOIN
3.425.533,66 0,54%

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hasan Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:55
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Oylama İçin Destek Verdi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl içerisinde çekilen en etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın Öne Çıkan Etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan'ın oylamaya katılması, Anadolu Ajansı'nın önemli bir gelenek haline gelen bu etkinliğine verdiği önemi gösteriyor. Yıl boyunca dikkat çeken ve toplumsal anlamda önemli mesajlar içeren fotoğrafların değerlendirilmesi, bu tür etkinliklerin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Doğan, fotoğrafların seçiminin yanı sıra, Anadolu Ajansı’nın gazetecilik alanındaki başarısını ve topluma sağladığı katkıları da vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarını Açıkladı: Rekor Seviyelere Ulaşıldı
2
İstanbul'da Bebek Ölümlerine Sebep Olduğu İddia Edilen 18 Şüpheli İçin Fezleke Hazırlandı
3
Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Antalya Körfezi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Ayasofya'nın Yer Altı Yapıları Temizlenerek Ziyarete Açılacak
6
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
7
CHP'li Erhan Adem: Suriye’nin Toprak Bütünlüğü Sağlanmalı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!