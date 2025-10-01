Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılı için iddialı bir sezon hazırladı

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), kuruluşunun 200. yılını 2025-2026 sanat sezonu boyunca sürecek kapsamlı konserler ve projelerle taçlandırmaya hazırlanıyor. Orkestra, sezon açılışını 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da gerçekleştirecek.

200 yıllık köken: Muzıka-i Hümayun'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na

CSO'nun temelleri, 1826'da II. Mahmud döneminde kurulan Muzıka-i Hümayun ile atıldı. Avusturya-Macaristan İmparatorluk Sarayı'ndan davet edilen besteci ve müzisyen Giuseppe Donizetti kısa zamanda bu kurumun şefliğine getirildi. Orkestra, 27 Nisan 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Ankara'ya taşındı ve Cumhuriyet döneminde halkın kültür düzeyini yükseltme hedefiyle öncü bir sanat kurumu haline geldi. 1932'de 'Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası', 1957'de 'Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası', 1970'te ise günümüzdeki adı olan 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası' adını aldı.

Sezon hazırlıkları ve Deliorman'ın değerlendirmesi

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde süren provalarda orkestranın bu yılki hedefleri netleşiyor. Deliorman, CSO'nun ülkenin en değerli kültür miraslarından biri olduğunu belirterek, orkestrayı 'bir amiral gemisi' olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu: '200. yıl dünyada çok az sanat kurumuna nasip olan bir dönüm noktası ve bir kutlama, bir coşku, belki yeni bir başlangıç.'

'7 Bölge, 7 İl' ve uluslararası sahneler

Deliorman, sezonun içerik olarak zengin ve yenilikçi olduğunu vurguladı. Orkestra bu sezon '7 Bölge, 7 İl' başlığıyla ülkenin dört bir yanına ulaşacak. Ayrıca orkestranın St. Petersburg ve Moskova konser salonlarında gerçekleştireceği Rusya turnesinde yalnızca Türk bestecilerinden oluşan bir program sunulacak; programda Anadolu ezgileri ile Ulvi Cemal Erkin ve Ferit Tüzün gibi eserler yer alacak.

Deliorman, 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, tarihinin en güçlü konser sezonlarından bir tanesini bu sezon gerçekleştirecek olacak' diyerek davet edilen yıldız sanatçılar ve şeflerle yapılacak programların önemine dikkat çekti.

Açılış konseri: Orkestra tarihine yolculuk

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılacak sezon açılış konseri, sembolik ve tarihsel bir ağırlığa sahip. TRT işbirliğiyle hazırlanan programda, TRT'nin CSO tarihini anlatan '200 Yıllık Miras' belgeseliyle paralel bir konser kurgulandı. Konserde orkestranın 200 yıllık serüveninin mihenk taşlarını yansıtan 5-6 eserlik bir seçki sunularak, izleyiciler görseller eşliğinde bir tarih yolculuğuna çıkarılacak. Ayrıca bir 'hatıralar geçidi' bölümünde geçmişten günümüze sahnede yer almış solistler, şefler ve emekli sanatçılara yer verilecek. Konser yaklaşık 1,5 saat sürecek ve orkestranın tüm kadrosu ile Devlet Çoksesli Korosu ve TSK Armoni Mızıkası da programda olacak.

Etkinlikler, eğitim programları ve 'CSO'ya Tarihini Getir' kampanyası

CSO Müdürü ve flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, 200. yılına tanıklık etmenin büyük bir onur olduğunu belirtti. Sezon boyunca genç kuşak konserleri, eğitim konserleri, yeni yıl konserleri, bayram ve anma programları gibi rutin etkinlikler sürerken, pek çok kurumla iş birlikleri yapılacak. Bayer, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve koroları, Ankara Devlet Opera ve Balesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası gibi kurumların sezonda CSO ile birlikte olacağını açıkladı.

Orkestranın tarihini seyircilerin gözünden de derlemek amacıyla başlatılan 'CSO'ya Tarihini Getir' kampanyasıyla, izleyiciler kendi arşivlerindeki fotoğraf ve anılarını arşive kazandırabilecek. Fotoğraflar '[email protected]' adresine gönderilebilecek ve seçilen eserler sergilenecek.

Bayer, Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 200. yıl klibinin çekildiğini, ilerleyen günlerde orkestranın kendi fotoğraf arşivlerinden oluşan bir sergi ile sezon anısına bir kitabın yayımlanacağını bildirdi. Bayer, 'Bizim en önemli varoluş etkenimiz seyircilerimiz. Salonda onların enerjisi bize geçti, desteklerini hep hissettik' diyerek daha nice yüz yıllar temennisinde bulundu.

CSO'nun kesintisiz 200 yıllık tarihsel serüveni, sezon boyunca farklı konseptlerdeki konserler, ulusal ve uluslararası turneler, belgesel ve arşiv çalışmalarıyla sanatseverlerle buluşacak.