Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Güney Kore'de 31 Yıl Sonra Sahne Aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Güney Kore'de Konser Verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının davetiyle 31 yıl aradan sonra Chuncheon şehrinde sahne aldı.

Uluslararası Klasik Müzik Günleri'nde Temsil

CSO, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Klasik Müzik Günleri'ne onur konuğu olarak katıldı. Kore Uluslararası Kültürel Değişim Vakfı'nın (KOFICE) desteğiyle bu önemli etkinliğe davet edilen orkestra, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Unutulmaz Bir Performans

Etkinliğin düzenlendiği Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestraya, 2019 Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Honggi Kim solist olarak eşlik etti.

Büyükelçi Tamer’den Değerli Açıklamalar

Konseri izleyenler arasında Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer de yer aldı. Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu özel orkestranın Koreli müzikseverler üzerinde kalıcı bir etki bırakacağına inanıyorum" dedi.

Büyükelçi, "Korelilerin dakikalarca ayakta alkışlamaları ve defalarca Şefimizi sahneye davet etmeleri, hem ulusal gururumuzu artırdı hem de duygusal anlar yaşattı" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1000 kişi tarafından beğeniyle izlenen konserin sonunda, CSO uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının özel davetiyle 31 yıl sonra Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde "Uluslararası Klasik Müzik Günleri" kapsamında konser verdi. Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, bugün orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde verilen konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının özel davetiyle 31 yıl sonra Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde "Uluslararası Klasik Müzik Günleri" kapsamında konser verdi. Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, bugün orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde verilen konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının özel davetiyle 31 yıl sonra Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde "Uluslararası Klasik Müzik Günleri" kapsamında konser verdi. Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, bugün orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde verilen konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer aldı.