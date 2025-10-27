Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Anıtkabir'e 200. Yıl Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Müdürü, flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer ve orkestra sanatçıları, CSO'nun 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol üzerinden yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Sibel Ayhan Bayer'in çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazılan metin

"Cumhuriyet'imizin Kurucusu, Ulu Önder, Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Ankara'ya davet ederek yüce makamınızın ismi ile onurlandırdığınız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, bugün kuruluşunun 200. yıl dönümünde size saygı, minnet ve sevgilerini sunmak üzere tüm sanatçı ve personeli ile huzurunuzdadır.

1826 yılında kurularak temelleri Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu büyük sanat kurumu, sizin 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünüzün rehberliğinde, iki asırdır milletimizin duygularına, inancına ve çağdaşlaşma ideallerine ses olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, evrensel düzeyde çoksesli müzik icra eden bir kurum olmanın ötesinde gelişen ülkemizin, köklü bir kültürünün ve yaşayan bir sanat geleneğinin ülkemizde ve dünyada öncü temsilcisi olmuştur.

'Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir' sözünüzle muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için kültür ve sanatın önemini vurgulamanız, çalışmalarımıza yön ve güç vererek bizlere ilham olmuştur. Sanatçılarımızla kuşaktan kuşağa oluşturduğumuz kültürel mirasımızı yüce önderliğiniz ve Cumhuriyet'imizin kuruluş ilkeleri doğrultusunda koruyup gelecek nesillere aktarmak en önemli ilkemiz ve görevimizdir. Ülkemizin kültürle var olma yolunda, bizlere verdiğiniz görevlerin bilinci ile temsil ettiğimiz değerlere ve manevi mirasımıza her zaman sahip çıkacağımıza ve çalışmalarımıza büyük özveri ve kararlılıkla devam edeceğimize huzurunuzda söz veriyor, aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz."

Hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Bayer, Anıtkabir Özel Defteri'ne bu satırları yazdı. Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları, emekli sanatçıları ve idari kadrosu yer aldı.

